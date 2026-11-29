Le Conseil communal de Basse-Allaine est désormais au complet. L’élection libre destinée à compléter l’exécutif a débouché sur la désignation de Pierre-Louis Morard qui est arrivé en tête. Il a décroché 149 voix, soit 110 de plus que le premier des viennent-ensuite. Pierre-Louis Morard a d’ores et déjà accepté son élection. /comm-fco

