Le Conseil communal de Basse-Allaine est désormais au complet. L’élection libre destinée à compléter l’exécutif a débouché sur la désignation de Pierre-Louis Morard qui est arrivé en tête. Il a décroché 149 voix, soit 110 de plus que le premier des viennent-ensuite. Pierre-Louis Morard a d’ores et déjà accepté son élection. /comm-fco
Pierre-Louis Morard élu au Conseil communal de Basse-Allaine
Le Conseil communal de Basse-Allaine est désormais au complet. L’élection libre destinée à compléter l’exécutif a débouché sur la désignation de Pierre-Louis Morard qui est arrivé en tête. Il a décroché 149 voix, soit 110 de plus que le premier des viennent-ensuite. Pierre-Louis Morard a d’ores et déjà accepté son élection. /comm-fco
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