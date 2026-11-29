La population du Jura accepte la limitation des feux d’artifice et refuse le financement additionnel de l'AVS, l'initiative sur l'imposition des couples mariés et l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre. Découvrez les résultats des votations sur notre site.
« Non » au financement additionnel de l’AVS
La population jurassienne rejette à 51% (12’862 suffrages) le financement additionnel de l’AVS par le biais d’une hausse de la TVA.
« Oui » à l’initiative sur les feux d’artifice
L’initiative populaire « Pour une limitation des feux d’artifice » est acceptée à 56% (14'122 suffrages) dans le Jura.
« Non » à l’initiative sur l’imposition des couples mariés
L’initiative populaire visant à garantir une imposition conjointe et équitable des couples mariés en matière d’impôt fédéral direct est rejetée par 54,2% (13'282 suffrages) de l’électorat jurassien.
« Non » à la modification de la loi sur le matériel de guerre
Les Jurassiennes et les Jurassiens se prononcent à 52,9% (13'282 suffrages) contre la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre.