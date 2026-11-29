Un regroupement régional dans l’Église catholique fête ses cinq ans. L’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs a été créé en 2021 et organise une journée spéciale ce dimanche au Centre Les Sources à Porrentruy. La structure a permis de regrouper les cinq anciennes unités catholiques actives dans le secteur. L’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs compte aujourd’hui 16 personnes au sein de son équipe. Les secrétariats des anciennes unités ont été conservés pour garantir la proximité avec les fidèles. La mise en place de la nouvelle structure a permis de fédérer les forces et d’organiser des événements de plus grande envergure comme la Crèche aux cinq sens l’an dernier. De nouveaux services ont également été créés comme l’aumônerie des collèges en 2025. La prestation « Rencontres » - qui existe depuis 2022 et qui propose des visites et un accompagnement - a aussi pu être développée en collaboration avec l’Église réformée. Le coresponsable de l’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs, Christophe Wermeille, tire ainsi un bon bilan des cinq premières années de fonctionnement « De mon point de vue, c’est une belle expérience qui a permis de mettre les gens ensemble et d’initier de nouveaux projets », indique le théologien en pastorale.

