Une femme fait son entrée au Conseil communal de St-Brais. Rosemarie Jeanbourquin a battu Julien Matthey-de-l’Endroit lors de l’élection complémentaire de ce dimanche. Elle a obtenu 68 voix contre 39 suffrages pour son rival. La participation s’est élevée à 54%. Rosemarie Jeanbourquin succédera à Charline Odiet. /comm-fco

