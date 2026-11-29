Une femme fait son entrée au Conseil communal de St-Brais. Rosemarie Jeanbourquin a battu Julien Matthey-de-l’Endroit lors de l’élection complémentaire de ce dimanche. Elle a obtenu 68 voix contre 39 suffrages pour son rival. La participation s’est élevée à 54%. Rosemarie Jeanbourquin succédera à Charline Odiet. /comm-fco
Une nouvelle conseillère communale à St-Brais
Une femme fait son entrée au Conseil communal de St-Brais. Rosemarie Jeanbourquin a battu Julien Matthey-de-l’Endroit lors de l’élection complémentaire de ce dimanche. Elle a obtenu 68 voix contre 39 suffrages pour son rival. La participation s’est élevée à 54%. Rosemarie Jeanbourquin succédera à Charline Odiet. /comm-fco
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