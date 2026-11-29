Les Suisses ont rejeté dimanche l'initiative du Centre "Pour des impôts équitables", selon une tendance de gfs.bern. Le parti voulait un retour à l'imposition commune, alors que la population a dit oui à une imposition individuelle en début d'année.

A Genève, la population a refusé à 59,8% et à 57,1% dans le canton de Zurich, selon des premiers résultats.

L'initiative populaire "Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!" voulait revenir à l'imposition commune des couples mariés au niveau fédéral.

Le texte laissait le choix du calcul de l'impôt au Parlement. Si aucune solution n'était trouvée d'ici 2030, le Conseil fédéral aurait dû instaurer le calcul alternatif de l'impôt.

Tout l'échiquier politique à l'exception de l'UDC et du PEV était contre. Ils craignaient une "pagaille financière" après l'acceptation de l'imposition individuelle dans les urnes en mars. Le Conseil fédéral était aussi contre.

/ATS