La Suisse pourra plus facilement exporter et réexporter son matériel de guerre. Le peuple a accepté dimanche d'assouplir la loi correspondante, selon une tendance de l'institut gfs.bern. La gauche, le PEV et des ONG avaient lancé un référendum.

Selon de premiers résultats, Genève dit non à 53,9%. Sur Vaud, le oui l'emporte pour l'instant à 54,1%. En Valais, le soutien s'élève à 58,1%, à Fribourg à 55,7% et à Zurich à 60,7%. D'autres cantons alémaniques disent oui aussi, à l'exception de Bâle-Ville (57,9% de non).

Le projet autorise a priori les demandes émanant d'Etats dont le régime de contrôle à l'exportation est similaire à celui de la Suisse, même si ces pays sont impliqués dans un conflit armé. Concrètement, il s'agit des pays de l'UE et de l'AELE, ainsi que de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.

La révision assouplit aussi le cadre légal quant à la réexportation d'armes vers un pays tiers. Les Etats précités doivent pouvoir, sans accord de la Suisse, transmettre à un autre pays le matériel de guerre reçu. Le Conseil fédéral doit avoir un droit de veto. Tout comme le camp bourgeois, il soutient la réforme.

/ATS