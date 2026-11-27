Swiss viserait 700 nouveaux recrutements de personnel de cabine pour l'an prochain, selon le portail en ligne Blue News vendredi, qui s'appuie sur des sources internes à la compagnie aérienne à la croix blanche.

Interrogée à ce sujet, la compagnie aérienne confirme cet ordre de grandeur. Ce chiffre serait "assez proche" des prévisions actuelles. "Le nombre définitif de nouveaux agents de bord qui seront finalement embauchés n'est toutefois pas encore fixé de manière définitive", selon l'article.

Celui-ci rappelle qu'au printemps, Swiss souhaitait réduire ses effectifs de personnel de cabine. Les personnes qui quittaient l'entreprise de leur plein gré bénéficiait d'une prime de départ pouvant atteindre 15'000 francs. Par ailleurs, celle-ci a mis en place d'autres mesures volontaires, telles que des congés sans solde, des réductions de temps de travail et des congés professionnels.

Contactée par l'agence AWP, Swiss a indiqué que "les départs volontaires du printemps et les embauches prévues ne sont absolument pas en contradiction les uns avec les autres. Au contraire, ce sont deux aspects complémentaires de notre planification à long terme des effectifs".

Le porte-parole a précisé qu'au printemps, la compagnie comptait "un nombre de membres d'équipage de cabine supérieur à celui dont nous avions besoin pour notre programme de vols de l'époque". Parallèlement, "il était déjà clair à l'époque que nous aurions à nouveau besoin de nouveaux collègues à partir de 2027", d'une part, pour remplacer les départs naturels, d'autre part, pour nous préparer à la croissance prévue de nos opérations aériennes "à partir de 2027."

Swiss ajoute qu'environ "140 personnes (travaillent en cabine) ont décidé, dans le cadre des mesures volontaires, de quitter notre entreprise". Pour un temps plein, elles obtenaient 15'000 francs et 9000 francs pour un temps de travail à 60%.

/ATS