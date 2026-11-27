Salt a vu ses ventes progresser sur les neuf premiers mois de l'année dans un marché toujours très concurrentiel. Les recettes totales ont atteint 908,2 millions de francs, un chiffre en hausse de 5,0% sur un an.

Les recettes ont été portées par la clientèle mobile et fibre, ainsi que les clients entreprises, indique vendredi le troisième opérateur de télécommunications du pays. Les activités pendant l'été ont profité de nouvelles offres dans le roaming, tandis que le partenariat avec la Poste s'est étendu.

Le résultat opérationnel Ebitdaal est ressorti à 406,1 millions, en hausse de 6,1% sur un an. Les flux de trésorerie opérationnels ont atteint 208,0 millions, en hausse de 8,6% sur un an.

Les dépenses d'investissement ont également progressé mais dans une moindre mesure: elles ont augmenté de 3,6% à 198,1 millions.

Sur le seul troisième trimestre, les recettes totales ont enflé de 3,5% à 307,7 millions, tandis que les dépenses d'investissement ont crû de 8,0% à 48,8 millions. L'Ebitdaal est ressorti en légère hausse de 0,7% à 138,6 millions, freiné par la période de comparaison et des différences de timing pour les dépenses marketing. Les flux de trésorerie opérationnelle ont diminué de 2,9% à 89,8 millions.

/ATS