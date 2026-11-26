L'entreprise de livraison Planzer a été visée par une cyberattaque. Des données de livraison, ainsi que des données d'accès au portail clients de la firme schwytzoise ont été volées. Les données d'accès dérobées étaient toutefois cryptées.

"Nous avons informé l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) et déposons plainte," indique l'entreprise schwytzoise sur son site internet.

L'incident affecte par ricochet les clients de la plateforme Digitec-Galaxus. "Les données touchées comprennent les numéros de colis, noms et adresses de livraison, adresses e-mail et, dans certains cas, les numéros de téléphone," énumère la filiale de Migros dans une publication distincte. La plateforme assure que ses propres systèmes n'ont pas été affectés et que les commandes continuent à être livrées comme prévu.

Les clients sont toutefois avisés de se montrer vigilant à la réception de tout message concernant la livraison de colis et de ne jamais livrer de données personnelles ou de paiement par SMS, téléphone ou e-mail pour finaliser la livraison d'une commande.

/ATS