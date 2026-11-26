En 2025, la part du rail dans le transport de marchandises a à nouveau perdu du terrain. Elle a reculé de 2 points de pourcentage pour s’établir à 35%, à savoir le plus bas niveau jamais enregistré. C'est notamment lié au trafic de transit transalpin.

Le transport de marchandises sur rail a reculé de 5,5% par rapport à l'année précédente, tandis que celui sur route a augmenté de 2,7%, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La baisse significative du transport de marchandises par rail en 2025 s’explique principalement par un recul de 8,7% du trafic de transit, particulièrement important pour le rail, explique l'OFS. Ce recul est dû notamment aux nombreux chantiers en cours, en particulier sur la ligne de la vallée du Rhin en Allemagne.

La croissance économique inférieure à la moyenne en Allemagne et en Italie a aussi eu un impact négatif sur le trafic transalpin. Les hausses enregistrées dans le trafic intérieur, d’importation et d’exportation ont quant à elles été trop faibles pour compenser ce recul.

Le rail avait déjà perdu des parts de marché au profit de la route en 2024. Le nouveau recul du transport ferroviaire observé en 2025 a fait tomber la part de ce segment dans le volume total des transports terrestres à 35%, un niveau historiquement bas. Le rail se maintenait plutôt dans une fourchette de 36% à 42%.

Un geste du Conseil fédéral

Dans le transport routier de marchandises, les camions ont assuré 95% des transports. Ils ont parcouru 2170 millions de kilomètres sur les routes suisses. Alors que les prestations kilométriques des véhicules suisses n’ont pratiquement pas évolué au cours des dix dernières années, celles des véhicules étrangers a diminué de 10%.

Le Conseil fédéral s'est dit prêt à poursuivre son soutien en faveur du transfert de la route au rail du trafic de marchandises à travers les Alpes. Il a récemment présenté un projet visant à prolonger les subventions jusqu'en 2035 pour les contributions d’exploitation au transport combiné non accompagné (TCNA). Celles-ci étaient initialement limitées à 2030.

/ATS