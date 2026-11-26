La possibilité pour la police des transports d'utiliser un taser est soutenue par les entreprises concernées. En revanche, la surveillance vidéo en temps réel et l'utilisation de l'IA suscitent certaines craintes des milieux consultés. Une loi permanente est réclamée.

Répondant à une demande du Parlement, le Conseil fédéral a procédé à des modifications d'ordonnance afin de permettre rapidement l'utilisation de ces pistolets à impulsions électriques par la police des transports.

Cette dernière est liée à l'utilisation des caméras-piétons, qui s'enclencheront afin de documenter la légalité de l'intervention avec le taser. Le projet comprend donc aussi des modifications relatives à ces caméras mais aussi à la vidéosurveillance en temps réel et à son analyse par l'intelligence artificielle. Les avis exprimés lors de la consultation divergent.

Ces moyens permettent de renforcer la sécurité, saluent Le Centre et l'UDC. Ces partis soulignent néanmoins la nécessité de respecter la protection des données.

Atteinte à la sphère privée

La Fondation pour la protection des consommateurs dénonce au contraire une atteinte disproportionnée à la sphère privée des voyageurs. Le PS est aussi fermement contre et demande des alternatives au taser, comme un accompagnement à deux pour assurer la sécurité.

Les modifications sont valables cinq ans. Ensuite, une loi devra prendre le relai. Plusieurs intervenants exhortent le Conseil fédéral à ne pas attendre et à élaborer rapidement une base légale pour des raisons démocratiques et/ou de sécurité juridique.

/ATS