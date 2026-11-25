L'ancienne imprimerie de la NZZ à Schlieren s'est transformée en laboratoire de recherche sur le cannabis. Une entreprise de biotechnologie y a entamé ses activités mercredi. Son objectif: contribuer à développer des variétés de chanvre performantes ou thérapeutiques.

*Le cannabis a été interdit pendant près d'un siècle. C'est pourquoi cette plante a été trop peu étudiée", a déclaré sur place aux médias Gavin George, co-fondateur de la firme Puregene. L'entreprise entend changer cette réalité: ses chercheurs vont décrypter le génome du chanvre afin de pouvoir en développer de nouvelles variétés pour la médecine, l'agriculture et l'industrie.

Le laboratoire de Schlieren n'est pas un site de plantation, mais de pure recherche en laboratoires stériles. Les données récoltées par les chercheurs doivent permettre d'établir, quelles caractéristiques génétiques sont responsables de certaines spécificités de la plante. De cette manière, l'entreprise pourra développer des variétés résistantes contre les ravageurs ou poussant rapidement, voire garantissant des récoltes fructueuses ou ayant certains effets médicinals.

Avec du chanvre OGM également

Puregene, dont la maison mère produit du cannabis pour la vente régulée à Zurich et à Bâle, réalise aussi des expériences avec des sortes de chanvre génétiquement modifiées. Ses chercheurs modifient certaines parties précises du génome en utilisant les ciseaux moléculaires Crispr. Le moratoire sur les OGM les oblige toutefois à limiter strictement leurs pratiques à des fins de recherche.

"Nous ne venons pas du monde du cannabis, mais de la biologie végétale", souligne Gavin George. En se penchant sur le cas du chanvre, il a toutefois été fasciné d'emblée: "Cette plante a tellement de qualités différentes, tout en étant encore si peu étudiée."

"En faire une plante agricole majeure"

L'entreprise s'est d'abord concentrée sur les fleurs de cannabis, leur taux en THC et en CBD, ainsi que sur leur arôme. Le chanvre a pourtant bien davantage à offrir: ses fibres peuvent être utilisées pour des textiles ou des matériaux de construction, ses graines contiennent des protéines et de l'huile utilisables dans l'alimentation humaine ou animale.

"Nous voulons faire du cannabis une plante agricole majeure", insiste Gavin George. Les cannabinoïdes intéressent, eux aussi, les chercheurs. Parmi ces composés chimiques présents à l'état naturel dans la plante de cannabis, on trouve le THC, responsable de l'effet enivrant du cannabis, ou le CBD, non enivrant. Les qualités pharmacologiques des nombreux autres cannabinoïdes n'ont guère encore été étudiées.

La vente et la consommation de cannabis fait encore débat en Suisse. Lorsque son taux de THC atteint 1% et plus, il reste interdit à des fins dont médicinales. Des projets pilotes de vente contrôlée de ce cannabis-là en pharmacie sont en cours dans plusieurs villes suisses en attendant une possible légalisation. Au niveau médical, de plus en plus de préparations à base de cannabis sont prescrites à des patients, notamment contre des douleurs chroniques.

/ATS