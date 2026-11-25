Les salariés suisses pourront déduire dans leur déclaration d'impôt un nouveau forfait pour leurs frais professionnels. Le Conseil fédéral a transmis mercredi son message au Parlement, qui vise notamment à simplifier la déduction de ces frais.

Les déductions pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ainsi que pour les frais d'hébergement en cas de séjour hebdomadaire hors du domicile resteront inchangées, indique le gouvernement dans un communiqué. Le nouveau forfait concernera tous les autres frais professionnels, y compris les frais pour les repas pris hors du domicile.

Il ne dépendra ni du lieu de travail ni du revenu, et ne nécessitera aucun justificatif. Il sera aussi indépendant du taux de travail. Toutefois, si l'activité professionnelle n'est exercée qu'une partie de l'année, le forfait sera réduit au prorata des mois travaillés.

Il ne sera ainsi plus possible de déduire leurs frais effectifs. Cette modification simplifiera la déclaration par les contribuables et la vérification par les administrations fiscales cantonales, selon le Conseil fédéral.

La nouvelle déduction forfaitaire unique ne fera aucune distinction entre les activités professionnelles réalisées en télétravail et celles qui ont lieu dans les locaux de l'entreprise. Il s'agit ainsi d'assurer "la neutralité à l'égard des différentes formes de travail", écrit le gouvernement. Et de relever qu'actuellement, la déduction pour les repas pris hors du domicile incite à opter pour le travail hors du domicile.

La Confédération fixera le montant du nouveau forfait pour l'impôt fédéral direct de sorte à avoir le moins d'effet possible sur les finances fédérales. Pour les impôts cantonaux, les cantons conservent la compétence de déterminer le montant déductible.

/ATS