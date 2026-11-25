Le patron du géant des puces Nvidia, Jensen Huang, a présenté mardi ses excuses aux salariés de l'entreprise pour avoir enfreint le code de conduite du groupe, au lendemain de son retour à sa tête, selon des médias américains. Il a affirmé qu'il suivait une thérapie.

"J'ai commis de graves erreurs", a déclaré Jensen Huang lors d'une réunion générale d'une heure au siège de l'entreprise à Santa Clara (Californie), a rapporté le New York Times, qui a visionné une retransmission de l'événement.

"J'ai été infidèle à Lori. J'ai fait du mal à mes enfants et, bien sûr, je vous ai fait du mal à tous", a-t-il dit, en parlant de son épouse depuis plus de 40 ans.

Cofondateur de Nvidia, Jensen Huang avait démissionné le 11 novembre après des révélations sur des liaisons extraconjugales, l'une avec une cadre du groupe, l'autre avec Alice Huang, femme d'affaires cliente de Nvidia que des responsables américains soupçonnent de travailler pour le renseignement chinois.

Séances de thérapie quotidiennes

Au lendemain de sa réintégration lundi par le conseil d'administration, il a jugé devant les salariés qu'il n'était "pas acceptable" d'avoir enfreint un code de conduite qu'il avait lui-même contribué à rédiger, selon le quotidien new-yorkais. Il a ajouté qu'il suivait une thérapie avec une séance quotidienne d'une heure et demie.

Il a aussi rejeté l'idée qu'il devait son retour à des pressions du président américain Donald Trump sur le conseil d'administration, affirmant que ses membres avaient reçu l'assurance du gouvernement qu'il ne représentait aucune menace pour la sécurité nationale.

Donald Trump a confirmé lundi sur la chaîne de télévision CNBC avoir été en contact avec le conseil au sujet du retour de Jensen Huang.

Le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, a rapporté que Jensen Huang avait remercié l'administration Trump d'avoir rapidement donné à Nvidia accès à des informations de renseignement qui ont aidé le conseil à voter en faveur de sa réintégration.

L'action Nvidia a perdu mardi plus de 5% à Wall Street, après son sursaut de la veille (+31%) et la dégringolade des semaines précédentes

/ATS