Le géant des matériaux de construction Holcim détient une participation de 93,65% dans le cimentier péruvien Cementos Pacasmayo après avoir finalisé l'acquisition de ce dernier.

Au total, 184,96 millions d'actions ont été apportées à l'offre pour un montant de 401,6 millions de francs, a précisé le groupe zougois dans un communiqué publié lundi soir.

Holcim avait annoncé en décembre 2025 une prise de participation de 50,01% pour 1,5 milliard de dollars dans Cementos Pacasmayo, décrit comme étant le numéro un des matériaux de construction au Pérou. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 630 millions de dollars l'année dernière et une marge opérationnelle brute (Ebitda) ajustée de 28%.

Le groupe suisse avait indiqué fin mars tabler sur des synergies d'environ 40 millions de dollars dès la troisième année après la transaction. Celle-ci devrait augmenter le bénéfice par action et le flux de trésorerie disponible dès la première année et le rendement du capital investi dès la troisième année.

/ATS