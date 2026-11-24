Jungfraubahn Holding, qui exploite notamment les remontées mécaniques de la Jungfrau, compte s'emparer de toutes les actions de sa concurrente Schilthornbahn au prix de 1800 francs par titre.

Les actionnaires majoritaires de cette dernière, à hauteur de 52,3% du capital et des droits de vote, ont déjà approuvé l'opération.

Un accord de transaction a été conclu entre les deux sociétés de remontées mécaniques, selon le communiqué paru mardi, dans le cadre de cette offre de rachat, qui court de jeudi au 9 décembre, et de l'augmentation potentielle de capital qui suivra. "L'objectif commun est de jeter les bases d'un renforcement durables des deux entreprises et de continuer à valoriser la région de la Jungfrau en tant que destination touristique de premier plan", a ajouté le document.

L'opération "devrait permettre de créer des synergies et de favoriser la stabilisation financière ainsi que le développement continu de Schilthornbahn". Cette dernière deviendra une filiale de Jungfraubahn Holding et conservera son autonomie opérationnelle, son identité locale, sa marque et ses racines régionales.

/ATS