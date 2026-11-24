Il y a 25 ans, le 24 novembre 2001, un avion de l'ex-compagnie suisse Crossair s'écrasait dans une forêt près de Bassersdorf (ZH), en pleine phase d'approche de l'aéroport de Zurich. Le crash a fait 24 morts sur les 33 occupants du Jumbolino en provenance de Berlin.

L'accident aérien est survenu peu après 22h00, en pleine chute de neige. À quatre kilomètres de la piste de l'aéroport, l'avion du vol LX3597 en provenance de Berlin-Tegel a heurté la cime des arbres d'une forêt. Il s'agissait de la cinquième et dernière tragédie d'un automne marqué par les catastrophes en Suisse.

Les secours dépêchés sur place ont découvert une scène irréelle. La tête et la voilure de l'avion avait été détruites par l'impact au sol et par le feu. La queue de l'appareil était, elle, intacte.

Melanie Thornton parmi les victimes

Parmi les victimes du crash figuraient plusieurs vedettes de la musique, qui devaient se produire en Suisse. La chanteuse pop américaine Melanie Thornton, âgée de 34 ans, en faisait partie. Elle s'apprêtait à faire la promotion du tube de Noël "Wonderful Dream" du duo La Bouche (connu pour le hit "Be My Lover"), sorti deux jours après la catastrophe.

Deux membres du groupe d'Eurodance Passion Fruit, Maria Serrano Serrano et Nathalie van het Ende, figuraient aussi parmi les victimes. Le trio était célèbre pour son hit "Rigga-Ding-Dong-Song". Sa troisième chanteuse, Deborah St. Maarten, a été grièvement blessée dans l'accident.

Jacqueline Badran a survécu

Au total, seuls neuf passagers ont survécu et pu s'extraire de la carcasse en feu de l'avion. Ils ont toutefois subi de graves brûlures dans certains cas.

Parmi les survivants, l'entrepreneuse Jacqueline Badran, qui sera élue dix ans plus tard au Conseil national, était assise au fond de l'avion avec son partenaire en affaires. Tous deux n'ont été que légèrement blessés. La socialiste a fait son entrée dans la politique active un an plus tard, au sein du législatif de la ville de Zurich.

Erreurs dans le cockpit

L'enquête sur la catastrophe aérienne - la seconde de Crossair en près de deux ans - a révélé que le pilote de nationalité suisse a commis plusieurs erreurs fatales. Il a sciemment volé plus bas que l'altitude minimale autorisée dans la phase d'approche, alors qu'il ne voyait pas la piste d'atterrissage.

Son copilote allemand a réagi trop tard aux avertissements automatiques diffusés dans le cockpit et n'a pas tenté d'empêcher la perte constante d'altitude. Une tentative de remise des gaz n'a été entamée que quelques fractions de seconde avant le crash, en vain.

Un pilote épuisé et peu compétent

Dans leur rapport, les enquêteurs ont aussi constaté que le commandant de bord était épuisé et que sa capacité à se concentrer était fortement restreinte. Il avait largement dépassé ses heures régulières de service lors des jours précédents et n'avait pas observé les heures de repos fixées par la loi.

Ses compétences ont été fortement critiquées les jours qui ont suivi l'accident. Son parcours de pilote présentait d'importants déficits. Il avait raté à plusieurs reprises les tests de formation sur les plus grands types d'avions. De plus, il s'était illustré dans le passé par de graves erreurs, notamment en se posant sur l'aéroport d'Aoste (I) au lieu d'atterrir à Sion lors d'un vol privé.

Plusieurs années avant l'accident de 2001, l'homme avait aussi voulu démontrer à un élève-pilote que le train d'atterrissage d'un avion ne pouvait pas être levé lorsque ce dernier se trouvait au sol. Résultat: il a été surpris par la preuve du contraire et l'appareil a subi des dégâts irréparables.

Le crash de Bassersdorf a constitué le point final d'une série de cinq tragédies ayant marqué la Suisse à l'automne 2001. Le pays avait déjà été bouleversé par les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, par l'attentat de Zoug (14 morts) le 27 septembre, par le grounding de Swissair le 2 octobre et par l'incendie dans le tunnel routier du Gothard (onze morts) le 24 octobre.

/ATS