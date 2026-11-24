L'ex-président français Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni-Sarkozy et la "papesse des paparazzis" "Mimi" Marchand seront jugés en 2027 dans l'affaire de la rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad Takieddine. L'information a été donnée par l'AFP.

Les 11 mis en examen dans ce dossier ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, a précisé mardi source, confirmant une information de RTL. Selon le calendrier prévisionnel, ils seront jugés du 3 novembre au 2 décembre 2027.

Les mis en examen sont soupçonnés d'avoir voulu tromper la justice en utilisant des moyens frauduleux pour innocenter Nicolas Sarkozy, dans le dossier du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 : un témoin, l'intermédiaire Ziad Takieddine, décédé au Liban en septembre 2025, avait retiré ses accusations, avant deux mois plus tard, d'incriminer à nouveau M. Sarkozy.

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni seront jugés pour "association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée" et "recel de subornation de témoin".

/ATS