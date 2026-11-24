La Cour d’appel du Tribunal cantonal neuchâtelois a jugé que le système de comptabilisation du temps consacré aux passages aux toilettes est discriminatoire à l’égard des femmes. Ce système a été mis en place par l’entreprise horlogère Jean Singer&Cie.

"Selon la Cour d’appel, cette pratique constitue une discrimination au sens de la loi sur l’égalité, puisqu’elle désavantage le personnel féminin, contraint de travailler davantage pour percevoir le même salaire. Cet arrêt représente une victoire importante pour Unia, qui a contesté cette pratique discriminatoire devant les tribunaux", a indiqué mardi le syndicat.

Dans un arrêt du 13 novembre, la Cour d'appel a corrigé le jugement du 17 juin, dans lequel le tribunal régional avait estimé que l’obligation faite aux salariés de pointer pour se rendre aux toilettes pouvait être justifiée par le contrôle du temps de travail, bien que cette mesure engendre des inégalités entre les genres.

/ATS