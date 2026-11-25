L'Union européenne a infligé mercredi un total de 471,9 millions d'euros d'amendes aux trois plus grands industriels mondiaux de la parfumerie, les groupes suisses Firmenich et Givaudan ainsi que l'américain IFF

Il leur était reproché d'avoir formé un "cartel international des parfums" qui leur a permis d'imposer des prix plus élevés.

La Commission européenne reproche à ces groupes d'avoir partagé pendant plus de quatre ans des secrets commerciaux et d'avoir coordonné certaines décisions tarifaires, notamment vis-à-vis de leur principal client, le géant britannique des produits d'hygiène Unilever, au détriment des consommateurs européens.

Le genevois Givaudan a écopé de la sanction la plus lourde avec environ 252,4 millions d'euros (231,6 millions de francs), devant son compatriote Firmenich avec 137,7 millions d'euros (126,3 millions de francs) puis l'entreprise américaine International Flavors and Fragrances (IFF, 81,9 millions).

"Pendant des années, ils ont échangé des informations sur leurs prix, leurs coûts et d'autres données commercialement sensibles. Cette pratique a vraisemblablement nui à leurs clients, qui utilisent ces parfums pour fabriquer des biens de consommation courante tels que des cosmétiques, des détergents et des produits d'entretien, provoquant une augmentation de leurs coûts", a dénoncé dans un communiqué Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission chargée de la Concurrence.

"Par conséquent, il est possible que des consommateurs, partout en Europe, aient payé leurs achats plus cher", ce qui est "inacceptable", a-t-elle ajouté.

Cette entente illégale a duré de mars 2019 à mars 2023, date à laquelle la Commission, gardienne de la concurrence en Europe, a procédé à des inspections dans les locaux de ces entreprises. Firmenich a depuis fusionné avec le néerlandais DSM et déménagé son siège en Argovie.

Bruxelles a précisé que les amendes avaient été réduites pour tenir compte du fait que les trois groupes avaient reconnu leurs torts et coopéré avec son enquête.

Les investigations ont été menées en collaboration avec les autorités de la concurrence au Royaume-Uni et en Suisse, ainsi qu'avec la justice américaine.

/ATS