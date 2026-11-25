Le Conseil fédéral s'aligne sur l'UE pour décider des règles à appliquer aux entreprises suisses sur l'environnement. Il a présenté mercredi les contours de son contre-projet à l'initiative pour des entreprises responsables.

L'initiative veut obliger les entreprises à respecter les droits humains et protéger l'environnement. Il s'agit d'une deuxième tentative, après un rejet de justesse dans les urnes en 2020 d'un texte similaire.

Le gouvernement veut poursuivre cet objectif tout en garantissant la compétitivité des entreprises. Le contre-projet "s'inspire globalement des règles de l'UE", sans être plus strict, indique le Conseil fédéral dans un communiqué.

Il propose par exemple de suivre l'UE sur les responsabilités. Le fardeau de la preuve doit incomber au lésé. Cette mesure a été décidée à l'issue de la consultation. Tant le camp bourgeois et les milieux économiques que les initiants et la gauche s'étaient montrés critiques.

/ATS