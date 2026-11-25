Selon la porte-parole du Conseil fédéral, les droits de douane avec les Etats-Unis ont été abordés lors de la séance du Conseil fédéral de mercredi. La Suisse n'a pas encore reçu d'informations officielles. Selon Reuters, Washington a fait une nouvelle proposition.

Selon l'agence de presse Reuters, l’administration Trump a proposé de nouveaux droits de douane sur 14 partenaires commerciaux majeurs afin de lutter contre ce qu’elle qualifie de "surcapacités industrielles structurelles". Outre l'UE et la Chine, la Suisse fait partie des pays concernés.

Pour la Suisse et l’UE, des droits de douane pouvant atteindre 15% sont envisagés, tandis que la Chine sera soumise à la majoration la plus élevée, à savoir 20%. Le bureau du représentant américain au commerce souhaite imposer ces droits de douane à l’issue d’une enquête de huit mois menée au titre de la section 301 pour pratiques commerciales déloyales.

Les taux précis doivent être publiés mercredi dans un avis du Federal Register américain.

/ATS