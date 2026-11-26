La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée a continué de reculer en 2026 en Suisse, pour une 3e année consécutive, malgré l'embellie économique. Selon Adecco, sur 32 groupes de professions, les emplois vacants ont diminué de plus de 10% en un an dans 19 catégories.

Les spécialistes du domaine de la santé et dans la construction restent très recherchés.

A 115 points, l'indice mesurant cette pénurie de main d'oeuvre qualifiée est inférieur de 7% à celui de 2025 et a retrouvé le niveau affiché en 2018, indique jeudi Adecco dans son étude annuelle. Le repli est toutefois nettement moins fort que celui de 22% présenté l'an dernier. L'indicateur avait atteint son plus haut niveau à 191 points en 2023.

La demande en personnel qualifié est restée particulièrement forte dans les secteurs de la santé et de la construction et de la technologie. Les médecins, responsables des services de soins, infirmiers et sage-femmes occupent toujours la première place dans les six grandes régions. Le nombre de postes vacants dans la branche a augmenté de 23%, tandis que celui des demandeurs d'emploi a progressé de 10%. Cela indique un taux de rotation élevé. De plus, reflet du vieillissement de la population suisse, les besoins en matière de soins et de prise en charge augmentent.

Dans la construction, les entreprises recherchent notamment des chefs de chantier, des contremaîtres et des peintres. Le nombre de postes vacants a baissé de 12%, tandis que celui des demandeurs d'emploi a augmenté de 6%. Compte tenu de la bonne conjoncture dans la branche le nombre d'emplois à repourvoir dépasse la demande, même si la pyramide des âges dans cette activité et les conditions de travail compliquent le recrutement, constate le spécialiste du placement de personnel.

Employés de bureaux moins demandés

La pénurie de personnel s'est en revanche réduite pour les métiers spécialisés, comme par exemple les monteurs électriciens, les électromécaniciens ou les techniciens du service après-vente, les polymécaniciens, les mécaniciens de production, les mécaniciens de machines et les serruriers, ainsi que les ingénieurs techniques.

Les 27 autres groupes professionnels ont eux présenté une offre excédentaire de main-d'oeuvre qualifiée. Le phénomène a particulièrement touché le

personnel de nettoyage, les employés de bureau et ceux en contact avec la clientèle ainsi que les spécialistes de la vente, du marketing et des relations publiques, tout comme les professiosn des services à la personne.

"Ces deux groupes sont considérés comme particulièrement exposés à l'intelligence artificielle (IA)", pointe l'étude. "L'utilisation accrue de l'IA modifie déjà le monde du travail: les emplois les plus exposés à l'IA enregistrent moins d'offres d'emploi et un taux de chômage plus élevé", déclare à ce sujet Marcel Keller, président national d'Adecco Suisse, cité dans un communiqué.

A court terme, l'évolution dépendra de la conjoncture, anticipe Marcel Keller, président d'Adecco Suisse, cité dans un communiqué. A plus long terme, l'évolution démographique devrait aggraver à nouveau la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et les évolutions technologiques, telles que l'intelligence artificielle (IA), pourraient modifier la demande de main-d'œuvre. "Les entreprises qui investissent dès maintenant dans la formation continue, la relève et de bonnes conditions de travail seront mieux préparées à ces changements", ajoute l'expert.

Ventilée selon les régions, la pénurie de main d'oeuvre a diminué le plus fortement en Suisse alémanique (-8%) en comparaison à la Suisse latine (-4%).

/ATS