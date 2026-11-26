Avec une moyenne de 2578 kilomètres parcourus et 73 trajets en train par personne et par an, les Suisses ont haut la main conservé en 2025 leur titre de champions d'Europe du train. Les autres pays sont loin derrière.

Par rapport à l'année précédente, la Suisse a enregistré une nouvelle hausse, tant du nombre de kilomètres parcourus (+2,4%) que du nombre de trajets (+3,5%), a annoncé jeudi le Service d'information pour les transports publics (LITRA).

Avec 2578 passagers-kilomètres, la Suisse devance de près de 900 kilomètres les pays classés derrière elle, à savoir la Hongrie, l'Autriche et la France. Avec seulement 99 passagers-kilomètres, la Grèce occupe la dernière place en matière d'utilisation du train en Europe.

Avec 73,4 trajets par habitant, la Suisse devance là aussi nettement le reste de l'Europe. Le Luxembourg prend la deuxième place, avec seulement 45,5 utilisations. Viennent ensuite l'Autriche avec 37,4 et la Hongrie avec 36,1 trajets en train par habitant.

La Suisse, pays relativement petit, n'a par contre pas pu rivaliser en matière de distance moyenne parcourue. Avec 35 kilomètres, elle occupe l’une des dernières places de ce classement. En Lituanie, qui prend la première place de cette catégorie, la distance moyenne parcourue est de 88 kilomètres, suivie de la France, avec 84 kilomètres, et de la Roumanie, avec 83 kilomètres.

/ATS