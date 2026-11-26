Le marché de l'emploi a progressé au troisième trimestre, tant dans l'industrie et la construction que dans les services. Les perspectives se sont toutefois quelque peu assombries.

Au cours de la période sous revue, l'emploi, hors agriculture, a augmenté de 1,2% sur un an, totalisant 5,684 millions de postes de travail, selon le baromètre de l'emploi publié jeudi par l'Office fédéral de la statistique. Par rapport au trimestre précédent, il a toutefois reculé de 0,3%, après correction des variations saisonnières.

A fin septembre, l'OFS recensait 2,370 millions d'emplois à temps partiel, dont 68,7% occupés par des femmes. La proportion de femmes dans l'emploi total était de 46,6%.

Par secteur d'activité, l'emploi dans le secondaire a progressé de 0,9% à 1,150 million de postes, tandis que le tertiaire a grimpé de 1,3% à 4,534 millions de d'emplois.

Les entreprises ont en outre annoncé un total de 93'900 places vacantes, soit 3,3% de plus qu'un an auparavant, touchant davantage l'industrie et la construction (+8,9%) que les services (+1,7%).

La pénurie de personnel qualifié persiste dans plus d'un tiers des entreprises. Après pondération selon le nombre d'emplois, 34,2% d'entre elles ont indiqué avoir des difficultés à recruter au troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 0,3 point de pourcentage par rapport à la même période de l'an dernier.

Enfin, à court terme, les perspectives se sont quelque peu assombries. Les entreprises qui prévoyaient de réduire leur effectif représentaient 5,1% de l'emploi total, contre 3,9% au trimestre précédent. Celles qui prévoyaient de l'accroître représentaient 10,6%, contre 11,3% précédemment.

/ATS