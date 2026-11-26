Une importante explosion est survenue jeudi dans un site pétrolier du sud-est de Bangkok, la capitale thaïlandaise, faisant sept blessés dont quatre dans un état grave, ont indiqué les autorités. L'entreprise a précisé que la situation est désormais sous contrôle.

L'explosion a été si forte que des portes ont tremblé à plusieurs kilomètres du site, ont constaté des journalistes de l'AFP, qui ont également observé de hautes flammes suivies d'un épais panache de fumée noire.

"Une explosion s'est produite au dépôt pétrolier de Bangchak. Pour leur propre sécurité, les personnes se trouvant à proximité sont invitées à évacuer immédiatement les lieux", a déclaré le bureau du district de Bangna, dans un communiqué publié sur le réseau social Facebook.

Le centre médical d'urgence Erawan, géré par la municipalité, a fait état de quatre blessés classés "rouge" et de trois cas catégorisés "jaune", moins sévèrement touchés. Les élèves des écoles situées près du site ont été évacués et les habitants priés de quitter le secteur, a indiqué la police à l'AFP.

Le conglomérat thaïlandais Bangchak Corporation, qui exploite le vaste site de Phra Khanong, a confirmé qu'un incendie s'était produit vers 14H45 (08h45 en Suisse).

"L'entreprise a pris les mesures nécessaires pour maîtriser l'incident, a arrêté toutes ses unités de production et a ramené la situation sous contrôle, le feu a été éteint à 15h15", a indiqué le groupe dans un communiqué publié sur Facebook.

"La cause de l'incident fait actuellement l'objet d'une enquête", a précisé Bangchak Corporation.

"Raffinerie moderne"

Une alerte envoyée sur les téléphones des habitants de la capitale par les autorités de Bangkok a exhorté la population à éviter le secteur, précisant que l'incident s'était produit sur une rue située juste en face de la raffinerie de pétrole.

Le site internet de Bangchak Corporation décrit l'installation de Bangchak Phra Khanong comme une "raffinerie moderne et complexe d'une capacité maximale de 120'000 barils par jour". Une explosion s'y était déjà produite en juillet 2012, provoquant un incendie de grande ampleur qui n'avait pas fait de blessés.

Le gouverneur de Bangkok de l'époque, Sukhumbhand Paribatra, avait alors exprimé le souhait de déménager le complexe.

Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, a déclaré suivre la situation de près, précisant que tout semblait être sous contrôle. Il a laissé entendre que l'incendie n'était pas survenu dans la zone de production principale de la raffinerie, sans donner plus de détails.

Une fumée noire a balayé le ciel de la capitale thaïlandaise après l'explosion, et les sirènes des services d'urgence se dirigeant vers les lieux ont retenti.

Le centre médical d'Erawan a indiqué que les personnes se trouvant à proximité avaient été invitées à évacuer les lieux, avertissant que la fumée pouvait être dangereuse.

/ATS