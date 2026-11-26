L'administration Trump a autorisé mercredi SpaceX à lancer jusqu'à un million de satellites dans le cadre de son projet de centres de données dans l'espace, suscitant l'inquiétude d'experts.

Depuis l'an dernier, les projets de centres de données en orbite se multiplient. Outre SpaceX et sa constellation Starmind, Google mène ses propres travaux sous le nom de code Suncatcher et Blue Origin a soumis au régulateur américain des télécommunications, la FCC, une demande pour son "Project Sunrise".

Plusieurs start-up sont aussi en course, notamment Starcloud, qui a déjà fait fonctionner avec succès un processeur de pointe appelé GPU depuis un satellite, fin 2025. Google y est aussi parvenu en octobre.

La constellation Starmind de SpaceX "traitera d'énormes quantités de données destinées à être utilisées sur Terre", selon la FCC. L'autorisation accordée à SpaceX court jusqu'en 2040, selon un document publié mercredi sur le site de la Federal Communications Commission.

"L'Amérique mène le monde dans l'ère de la super intelligence", s'est félicité le président de la FCC, Brendan Carr, dans un communiqué, reprenant le terme utilisé par Trump pour désigner l'intelligence artificielle.

Selon lui, les centres de données seront "essentiels pour maintenir le leadership de l'Amérique" dans ce domaine.

SpaceX a l'avantage de disposer de ses propres lanceurs, qui ont déjà réalisé des centaines de missions.

En août, le patron de SpaceX, Elon Musk, a promis une première mise sur orbite au quatrième trimestre 2027 et une montée en puissance en 2028.

"Attristée et consternée"

L'entreprise a passé un accord avec Nvidia, qui va lui fournir des processeurs de sa dernière génération, les Vera Rubin, spécialement conçus pour opérer dans l'espace.

La plupart des programmes de centres de données dans l'espace ont une architecture similaire, à savoir une constellation de satellites en orbite basse (LEO) et proches les uns des autres pour assurer une connexion fiable entre eux.

Dans le cas de Starmind, ces satellites communiqueront avec ceux de la constellation du réseau internet satellitaire Starlink de SpaceX, déjà en orbite, qui transmettra ensuite les données sur Terre.

D'autres réseaux concurrents prévoient de recevoir et envoyer directement des données sur Terre, via des lasers.

Tous les aspects techniques de l'opération ne sont pas encore résolus, notamment la résistance des processeurs au niveau élevé de radiations dans cet environnement.

Des experts pointent aussi la difficulté de résister aux températures extrêmes ou d'éviter des dommages liés aux débris spatiaux et aux micrométéorites.

La Société astronomique américaine (AAS) s'est dite "attristée et consternée" par la décision rendue mercredi.

"La constellation proposée compromettrait fortement des décennies d'investissements fédéraux dans les installations astronomiques, ainsi que la capacité des astronomes et du public à profiter et à étudier le ciel nocturne", a déclaré l'AAS dans un communiqué.

Elle a relevé que la constellation "implique des objets plus grands (et donc plus lumineux) et plus nombreux", ce qui signifie que les satellites "seraient visibles comme des objets extrêmement lumineux pendant de plus longues périodes dans le ciel nocturne".

"L'extension massive du nombre de satellites dans l'espace a un impact direct sur la vie quotidienne des gens ainsi que sur l'avenir de notre planète", a insisté Jan Hasselman, avocat principal à l'ONG Earthjustice.

L'espace offre de nombreux avantages à l'installation d'un centre de données par rapport à la terre.

Grâce à une orbite dite héliosynchrone, un satellite peut notamment capter de l'énergie solaire en continu et avec une efficacité de huit fois celle de son équivalent au sol.

/ATS