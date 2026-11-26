A Genève, la fonction publique maintient la pression dans la rue, à trois semaines du vote du Grand Conseil sur le projet de budget 2027. Après une demi-journée de grève, plus de 2000 personnes ont manifesté jeudi, selon Keystone-ATS.

Ils protestaient contre les coupes budgétaires à venir. Selon le Cartel intersyndical de la fonction publique et du secteur subventionné, près de 4000 manifestants ont répondu présent alors que la police genevoise avance une estimation de 1800.

"La commission des finances a rétropédalé sur plusieurs éléments du projet de budget: c'est un peu mieux, on ne va pas lâcher l'affaire pour autant", a déclaré au début du rassemblement Terence Wenger, président du Cartel intersyndical de la fonction publique et du secteur subventionné. Deux demi-journées de grève supplémentaires ont été votées pour les jeudis 8 et 17 décembre.

La manifestation s'est déroulée sans aucun incident. Parti du parc des Cropettes, le cortège a rallié la Treille, en passant par le pont du Mont-Blanc et les rues basses.

/ATS