Le Tribunal de district d'Hérens-Conthey a accordé une dernière prolongation de quatre mois du sursis concordataire octroyé à Télé-Evolène. Pour le 4 avril 2027, la société devra être en mesure de présenter un projet complet afin de bénéficier d'un sursis définitif.

En obtenant ce sursis, Télé-Evolène pourra alors entamer des négociations finales avec 45 de ses créanciers. Dans le cas contraire, la société de remontées mécaniques valaisanne sera déclarée en faillite.

"La décision du juge est conforme à nos attentes", a commenté, à chaud, le vice-président du conseil d'administration de Télé-Evolène SA, Jean-Frédéric Braillard, "rappelant qu'une grosse partie du travail a été effectuée" dans ce dossier.

Présidente d'Evolène, Virgine Gaspoz a dit son "soulagement à l'obtention de cette prolongation", se réjouissant du début de la saison hivernale.

La société, dont les créances dépassent 800'000 francs, s'était vue octroyer un premier sursis concordataire provisoire de quatre mois, le 4 août. Celui-ci est donc prolongé d'autant.

/ATS