L'Espagnol Pablo Hernandez de Cos va succéder en février à la Française Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), ont décidé les pays de la zone euro jeudi, dans un environnement économique chahuté.

Actuellement directeur de la Banque des règlements internationaux à Bâle (Suisse), M. Hernandez de Cos, 55 ans, a présidé la Banque d'Espagne de 2018 à 2024.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a salué sur X une "Espagne qui mène l'Europe comme elle ne l'avait jamais fait auparavant", soulignant que cette nomination s'ajoutait à celles de Teresa Ribera comme première vice-présidente de la Commission européenne et celle de Nadia Calvino à la tête de la Banque européenne d'investissements (BEI).

Selon plusieurs diplomates qui ont requis l'anonymat, M. Hernandez de Cos a été préféré par les États de la zone euro au Néerlandais Klaas Knot.

D'après l'une de ces sources, les Pays-Bas, qui avaient présenté officiellement la candidature de M. Knot pour succéder à Mme Lagarde, ont fini par se ranger derrière l'Espagnol, qui avait reçu le soutien décisif de Paris et Berlin.

La succession de Mme Lagarde était au menu d'un sommet européen qui s'est ouvert jeudi à Bruxelles.

Outre le choix de M. Hernandez de Cos pour la présidence de l'institution de Francfort, les États de la zone euro devaient valider l'entrée au directoire de la BCE d'un tandem franco-allemand, Laurence Boone et Markus Brunnermeier, une simple formalité puisqu'ils sont seuls en lice pour succéder à l'Allemande Isabel Schnabel et à l'Irlandais Philip Lane.

Contexte économique compliqué

En annonçant fin octobre son départ anticipé de l'institution francfortoise, qui sera effectif le 7 février prochain, Mme Lagarde a lancé une course contre la montre au sein des 21 pays partageant la monnaie unique européenne pour désigner le prochain président de la BCE d'ici la fin de l'année.

La nomination de son successeur devra encore être formellement validée par les États membres de la zone euro, au terme d'un processus qui prévoit la consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE.

L'action de Mme Lagarde à la BCE a été saluée jeudi par les dirigeants européens lors du sommet à Bruxelles, le dernier auquel elle participait avant son départ.

Son nom est régulièrement cité parmi les personnalités susceptibles de jouer un rôle dans l'élection présidentielle française de 2027.

Son successeur va prendre les rênes de la BCE dans un contexte économique compliqué, avec une inflation qui a grimpé autour de 4 % dans la zone euro, en raison de la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Cela a contraint l'institution monétaire à relever ses taux d'intérêt directeurs à deux reprises cette année. Une troisième hausse est attendue en décembre au vu des pressions inflationnistes.

Un contexte auquel s'ajoutent les tensions à l'oeuvre depuis plusieurs mois sur le marché obligataire en Europe.

"Nous sommes convaincus que l'expérience, l'indépendance et la capacité de dialogue de Hernandez de Cos seront un atout inestimable pour que la BCE puisse faire face à une conjoncture complexe, marquée par l'incertitude et la volatilité", a souligné dans un communiqué le ministère espagnol de l'Économie.

/ATS