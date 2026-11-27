Poursuivant le développement de ses affaires avec les entreprises, Raiffeisen veut aussi mettre l'accent ces prochaines années sur les placements.

S'appuyant sur sa clientèle dans la banque de détail et les crédits hypothécaires, le numéro deux bancaire helvétique entend faire bondir à l'horizon 2030 le patrimoine géré dans la gestion de fortune de 67 milliards de francs à fin juin 2026 à 100 milliards..

Raiffeisen doit ainsi continuer à diversifier ses sources de revenus, relève vendredi le groupe bancaire coopératif st-gallois en dévoilant sa stratégie pour 2030. Fort de son assise dans les affaires hypothécaires, Raiffeisen veut reproduire cette réussite dans le domaine des placements, indique son directeur général, Gabriel Brenna, cité dans le communiqué.

Actuellement moins de 20% des clients de Raiffeisen disposent d'un compte de placement, observe le dirigeant. Désireux d'intensifier ses efforts en la matière, le groupe de Suisse orientale entend développer sa gamme de produits en mettant l'accent sur les mandats de gestion de fortune.

Raiffeisen veut aussi accroître sa présence dans le domaine de la prévoyance professionnelle, pas moins de 60'000 clients partent chaque année à la retraite, a déclaré M. Brenna. "Aujourd'hui, nous réalisons environ 5000 entretiens de conseil en prévoyance par an. C'est bien trop peu", a-t-il noté.

Afin de répondre à une demande croissante dans ce domaine, les domaines de la planification financière, de la retraite et des successions seront regroupés sous le label "Raiffeisen Prévoyance Plus". Afin de renforcer son offre, Raiffeisen va recruter une centaine de conseillers en planification financière supplémentaires, avec pour mission d'accompagner les clients dans leurs décisions financières en matière de prévoyance.

Devenir la banque de référence des PME

Raiffeisen souhaite également développer son activité auprès des entreprises. Le groupe bancaire aspire notamment à devenir la "banque de référence des PME suisses". Il entend se développer de manière sélective auprès des entreprises de taille moyenne et renforcer à long terme sa position sur le marché des grandes entreprises. Aujourd'hui déjà, une entreprise suisse sur trois est cliente de Raiffeisen, soit plus de 200'000 clients, a souligné le directeur général.

Dans le domaine des crédits hypothécaires, le groupe s'en tient largement à son orientation actuelle: il souhaite y maintenir sa part de marché tout en poursuivant une croissance "qualitative". En matière de croissance de la clientèle, la banque entend se concentrer principalement sur les jeunes afin d'établir des relations clients dès le plus jeune âge.

/ATS