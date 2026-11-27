Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'il disposait de suffisamment d'informations pour conclure que le directeur de Nvidia Jensen Huang ne représentait pas une menace pour la sécurité. "Je pense qu'il n'y a absolument rien à craindre", a-t-il assuré.

Interrogé par l'AFP à Mar-a-Lago, en Floride, sur la façon dont il pouvait en être sûr alors que le ministère américain de la justice n'a pas indiqué avoir mené d'enquête approfondie sur M. Huang, M. Trump a répondu que sa conviction reposait sur "les informations que j'ai, qui sont très nombreuses".

Jensen Huang, une des figures de proue de la révolution mondiale de l'intelligence artificielle (IA), a été poussé à la démission plus tôt en novembre après la révélation d'une relation extraconjugale qu'il entretenait avec une femme d'affaires. Celle-ci est soupçonnée de liens avec les services de renseignement chinois et l'entreprise qu'elle a dirigée aurait aidé des entreprises chinoises à obtenir des puces en violation de restrictions américaines à l'exportation.

"Son deuxième mandat"

La démission de Jensen Huang, soudaine, a vu le prix de l'action du géant de la technologie Nvidia dégringoler. Puis, dans un coup de théâtre, le conseil d'administration a décidé de le réintégrer à son poste, ce qui a fait rebondir - légèrement - le titre.

Donald Trump a dit avoir oeuvré en coulisses avec d'autres responsables américains pour faire revenir l'entrepreneur à son poste, une intervention particulièrement inhabituelle du gouvernement des États-Unis dans la prise de décision d'une entreprise de ce rang.

"J'ai vu ce qui se passait avec l'entreprise, ce qui se passait avec son action et je pense que c'est une excellente chose qu'il soit de retour", a déclaré le président américain jeudi.

"Donc, je pense [...] vraiment que j'ai fait une grande chose pour notre pays et même le monde", a-t-il jugé. D'après M. Trump, Jensen Huang "est très heureux d'être de retour. Il appelle cela son deuxième mandat".

/ATS