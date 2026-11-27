Postfinance développe ses activités dans le domaine de l'acceptation et du traitement des paiements sans espèces.

A compter de la mi-2027, le bras financier de la Poste disposera de sa propre offre de services complète en la matière, renonçant ainsi à sa coopération avec le prestataire français spécialisé Worldine.

La nouvelle offre répond à un besoin souvent exprimé par les milieux économiques suisses, écrit vendredi PostFinance dans un communiqué. Elle renforcera la concurrence dans le secteur des paiements et offrira aux commerçants une option suisse supplémentaire.

Déjà active dans le traitement des transactions de paiement effectuées, par exemple, dans les magasins à l'aide de cartes ou d'autres moyens de paiement sans espèces, la filiale du géant jaune fournit ces prestations avec son partenaire Worldline, a précisé PostFinance à l'agence AWP. Cette activité, dite d'acquisition complète (Full-Acquiring), prend en charge différents moyens de paiement tels que les cartes PostFinance, Visa et Mastercard ou la plateforme Twint.

La forme que prendra la poursuite de ce partenariat n'est pour l'instant pas encore définie. À l'avenir, la filiale de la Poste souhaite prendre progressivement en charge elle-même davantage de services liés à l'acceptation et au traitement des paiements par carte et d'autres transactions sans espèces.

/ATS