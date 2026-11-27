Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2026. Le chiffre d'affaires devrait nettement augmenter, de même que la marge opérationnelle.

Stadler prévoit un chiffre d'affaires nettement supérieur à 5 milliards francs sur l'ensemble de 2026, indique vendredi dans un communiqué l'entreprise basée à Bussnang, en Thurgovie.

Grâce à un volume de nouvelles commandes nettement supérieur à 7 milliards, à un carnet de commandes de plus de 36 milliards, à une augmentation de la capacité de production et au programme d'amélioration de l'efficacité lancé en Allemagne, une marge Ebit supérieure à 5% est attendue.

Par ailleurs, Hans-Peter Schwald, vice-président du Conseil d'administration du constructeur de matériel ferroviaire, a vendu 350'000 actions Stadler au président du Conseil d'administration, Peter Spuhler. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre d'un investissement stratégique privé, représente 0,35% du capital-actions, constitué de 100 millions d'actions nominatives.

Après cette vente, Hans-Peter Schwald détient encore 500'000 actions. Peter Spuhler demeure le principal actionnaire de Stadler, avec environ 43% du capital-actions.

/ATS