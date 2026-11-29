Les services secrets sud-coréens ont démenti dimanche avoir proposé de fournir à la Chine des renseignements sur Taïwan en échange de la libération d'un ressortissant sud-coréen détenu par Pékin.

Ce démenti fait suite à des publications journalistiques, selon lesquelles, le service national du renseignement (NIS) sud-coréen aurait proposé de suspendre ses activités de contre-espionnage à l'encontre de la Chine et de partager avec Pékin des renseignements sur Taïwan afin d'obtenir la libération de cet individu.

"Le NIS travaille à l'obtention de la libération d'un ressortissant sud-coréen détenu en Chine", a déclaré l'agence de renseignement dans un communiqué adressé à l'AFP.

"Les allégations selon lesquelles la Chine, au cours des négociations, aurait proposé que le NIS cesse ses activités de contre-espionnage visant la Chine comme condition à cette libération sont fausses", a-t-elle indiqué.

"Objections américaines"

Jeudi, la chaîne sud-coréenne de télévision Chosun a diffusé un reportage, révélant que le NIS aurait proposé de fournir des renseignements sur "un pays tiers" et de suspendre ses activités de contre-espionnage visant la Chine en échange de la libération d'un informateur qui aurait été arrêté à la fin 2023.

"L'accord aurait échoué après que les services de renseignement américains ont découvert que le 'pays tiers' en question était Taïwan et ont émis des objections", d'après le reportage qui s'appuyait sur des responsables anonymisés.

Selon un article du quotidien JoongAng Ilbo, l'homme détenu est un ingénieur du domaine des semi-conducteurs qui avait été recruté par la société chinoise ChangXin Memory Technologies (CXMT) alors qu'il travaillait pour le groupe sud-coréen Samsung Electronics, en 2016.

Il aurait rejoint une autre entreprise chinoise du secteur des semi-conducteurs avant d'être arrêté par les autorités chinoises à Hefei en décembre 2023. Le NIS a refusé de confirmer son identité.

Dans sa déclaration à l'AFP, l'agence de renseignements sud-coréenne a également démenti que les négociations ont échoué en raison d'objections américaines.

/ATS