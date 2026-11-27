Le déplacement d'un bâtiment de 510 tonnes a étonné de nombreux passants vendredi à Berne. Après ces travaux spectaculaires, le bâtiment devait atteindre son nouvel emplacement dans la soirée.

La coopérative "Feuerwehr Viktoria" a décidé de procéder à cet important déplacement pour des questions de durabilité ainsi que de préservation du patrimoine bâti et architectural.

Le bâtiment en question, datant des années 1950, a d'abord été stabilisé avec une ossature métallique. Le personnel d'une entreprise a ensuite commencé à le mettre en mouvement, jusqu'à ce qu'il atteigne la cour intérieure du site.

Cela permet de libérer de l'espace pour la construction d'un nouveau bâtiment, qui doit accueillir des logements pour une quarantaine de personnes ainsi que des locaux pour l'école voisine.

/ATS