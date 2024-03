Remontées mécaniques : Magic Pass toujours en progression

Des chiffres positifs pour le Magic Pass. Pour sa septième année d'existence, l'abonnement de ski montre des chiffres en hausse de 9%. Sur la prochaine saison, onze nouvelles destinations seront proposées, dont certaines hors des frontières helvétiques.



Magic Pass se réjouit de cette croissance "qui témoigne de l'intérêt pour un abonnement qui offrira dès la saison prochaine un accès illimité à 80 stations de ski et 37 destinations estivales en Suisse, en France et en Italie", écrit-il mardi dans un communiqué. La progression se tasse toutefois, puisqu'elle était de près de 17% lors de la saison précédente, et d'environ 27% en 2021-2022.

L'an dernier, l'addition de six stations en Haut-Valais a entraîné un doublement de détenteurs dans la région. L'arrivée de nouvelles stations bernoises a également permis une "forte" hausse cantonale. Globalement, avec plus de 2 millions de journées skiées, Magic Pass est le leader suisse en la matière, rappelle le communiqué.

Un pas en Italie

Principale nouveauté pour la saison 2024-2025, la coopérative s'ouvre à de nouveaux horizons et franchit une nouvelle frontière. Elle accueille désormais deux stations italiennes, San Domenico et Devero, situées à une heure au nord de Milan.

Magic Pass s'enrichit de cinq nouvelles stations françaises: Monts Jura (col de la Faucille), Jura sur Léman (La Dôle et les Rousses), Habère-Poche, Hirmentaz ainsi que Thollon-les-Mémises. Les téléskis du centre de Saint-Cergue complètent l'offre, de même que trois stations bernoises (Schwanden, Wilerallmi et Homberg). Au total, onze nouvelles destinations entrent dans l'abonnement.

Tarifs stables

La saison estivale est également renforcée et compte désormais 37 destinations (31 la saison dernière). Durant la saison d'été 2023, plus de 110'000 clients ont engendré environ 400'000 visites.

Le tarif reste le même pour la saison 2024-2025. Le sésame est mis en vente pour 399 francs pour les adultes, 269 francs pour les enfants. L'offre est valable jusqu'au 9 avril à midi. Ensuite, le prix augmente par paliers. /ATS-edr