« Je m’entraîne avec » Charlotte Juillerat

Nous y avons joué en étant enfant : des bouts de bois et une ficelle et nous devenions les robins des bois de la cour de récréation. Mais ce n’est pas qu’un simple jeu, le tir à l’arc est une discipline olympique. Plusieurs compétitions sont organisées en Suisse et un club de la région s’est souvent illustré : Arc & Forêt de Tavannes. Lydiane Guenat est allée suivre l’entraînement de Charlotte Juillerat qui, à 14 ans, connait déjà bien les podiums. Il faut dire qu’elle est entraînée par un cador de la discipline : Laurent Tripet, champion du monde en 2018. Alors inspirez, expirez, visez… et entrez dans la cabane d’Arc & Forêt située sur le plateau d’Orange à Tavannes :