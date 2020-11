« Je m’entraîne avec »… Matias Moreno Domont

Cette saison marquée par le coronavirus a contraint les athlètes à se réinventer. Les compétitions de karaté kata sont maintenues mais les sportifs envoient leurs performances en vidéo. Le jury prend ensuite plusieurs heures pour analyser les images et rendre son verdict. Pour chaque étape d’un tournoi, Matias Moreno Domont prépare une séquence pendant laquelle il enchaîne des mouvements avec force et esthétisme. Coups de poings, esquives et saut s’enchaînent… et le choix des gestes à proposer n’est pas le fruit du hasard. /mle