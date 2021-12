« Je m’entraîne avec » l’équipe nationale de bandy

Des patins, une canne en bois et une balle, un terrain de football glacé… Il n’en faut (presque) pas plus pour jouer au bandy. Cet ancêtre du hockey sur glace a fait son retour il y a quelques années en Suisse. Aujourd’hui, les équipes nationales féminine et masculine se préparent pour les championnats du monde 2022, l’occasion de présenter ce sport.

Le bandy trouve ses origines entre l’Angleterre et les Pays-Bas, mais il s’est surtout popularisé en Russie, en Suède, en Finlande et en Norvège à la fin du 19ème siècle. Ces quatre pays ont d’ailleurs créé la Fédération internationale de bandy en 1955.

S’il ressemble à du hockey sur glace, ce sport se base surtout sur les règles du football. Les joueurs n’ont d’ailleurs pas le droit de se donner des coups. Le puck est remplacé par une petite balle rouge, et les cannes ne sont pas incurvées comme celle des hockeyeurs.