Porter un masque pour faire du sport n'est pas dangereux pour la santé

Quant aux éventuelles interrogations en lien avec la santé que peut susciter le port du masque, notamment pour les efforts d’une grande intensité, le Dr. Michael Grob se montre rassurant : « C’est sûr qu’on peut moins bien respirer et qu’on a moins de force, mais il faut s’adapter, sans vouloir chercher les limites. Il y a même des sportifs de haut niveau qui travaillent avec des machines où on peut simuler davantage d’efforts pour la respiration. Mais si on a des vertiges, il faut arrêter et faire une pause ». Par rapport au fait d’inhaler son propre CO₂ généré par l’expiration, le Dr. Michael Grob explique que les masques de protection protègent les autres de sa propre expectoration et ne se ferme pas complètement, laissant la possibilité au dioxyde de carbone de sortir, même si c’est mieux de faire du sport à l’extérieur sans masque, qu’à l’intérieur avec un masque. /emu