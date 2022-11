Le rappel du vaccin anti-Covid sans rendez-vous dans le Jura

La Cellule Covid du canton du Jura veut favoriser l’accès au deuxième rappel du vaccin contre le coronavirus. Elle a décidé d’ouvrir l’accès à la quatrième dose sans prendre rendez-vous pour les personnes de plus de 16 ans. Dans un communiqué, le canton du Jura indique que le deuxième rappel a été administré à environ 3'600 personnes jusqu’à présent. « Assez peu de personnes y ont recouru jusqu’ici », indique le texte qui précise que le taux d’immunité de la population à risque reste faible – soit 18,2% pour les plus de 65 ans – « pour faire face à une potentielle vague de cas positifs qui pourrait survenir cet hiver ». Le canton du Jura rappelle qu’il est « très important de procéder à la vaccination pour prévenir une évolution grave de la maladie chez les personnes vulnérables ».

Parallèlement, diverses actions sont entreprises pour inciter la population à se faire vacciner. Des SMS seront ainsi envoyés aux personnes de plus de 65 ans et une communication a été effectuée aux médecins et aux pharmacies pour sensibiliser au mieux les personnes vulnérables. Pour rappel : toutes les activités de la Cellule Covid, y compris la vaccination, sont regroupées sur le site Innodel, à proximité de la sortie A16 de Delémont Est. Davantage d’informations sont disponibles ici. /comm-fco