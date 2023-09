La gestion jurassienne du Covid sous la loupe

Les autorités jurassiennes ont globalement bien géré la crise du Covid. C’est ce qui ressort d’un rapport élaboré par un mandataire externe qui s’est basé sur les analyses réalisées par les différents services de l’État et des comparaisons intercantonales. La démarche a été menée sur demande de l’État-major cantonal de conduite. Le Gouvernement a validé le document, selon un communiqué transmis vendredi.





Des décisions prises rapidement

Le rapport réalisé par la société Interface parle d’une gestion en phase avec la réalité jurassienne. Selon le document, la taille du canton a permis de prendre des décisions et des mesures rapides. Sont notamment cités la mise en place de soutiens financiers personnalisés et immédiats ou l’appui aux organisateurs de manifestations. Le rapport relève, par ailleurs, que le canton du Jura a essentiellement géré la situation en développant des solutions internes à l’administration et en intégrant différents partenaires tels que les institutions médico-sociales, les médecins ou les pharmacies. C’est une spécificité jurassienne, car de nombreux cantons ont plutôt choisi de mandater des entreprises privées pour effectuer certaines tâches comme le dépistage ou la vaccination.





Des recommandations à mettre en œuvre

Le rapport identifie aussi des pistes d’amélioration dans la perspective d’une hypothétique nouvelle crise. Une réflexion devra notamment être menée quant au rôle que doivent jouer les communes. Les autorités seront aussi appelées à se pencher sur certaines bases légales manquantes qui ont parfois compliqué la prise de décisions. La possibilité d’avoir le soutien de spécialistes dans des domaines spécifiques sera également examinée, mais aussi l’incidence de certaines mesures au niveau social et les questions éthiques. Selon le document, la gestion du personnel, des infrastructures et du matériel stratégique constitue également un point de vigilance.

Le Gouvernement jurassien va désormais demander aux services concernés d’analyser les recommandations proposées. Des ateliers seront mis sur pied par l’État-major cantonal de conduite pour les mettre en œuvre. /comm-alr