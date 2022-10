Covid-19 : deuxième rappel ouvert dès 16 ans dans le Jura

Le canton du Jura ouvre la vaccination du deuxième rappel contre le Covid-19 aux personnes dès 16 ans. Les rendez-vous peuvent être pris dès à présent. L’Etat note que le rappel pour les personnes de 16 à 64 ans est judicieux après évaluation et décision individuelles pour réduire le risque d’une évolution grave et rare de la maladie. La recommandation est plus forte pour les professionnels de la santé. /comm-rch