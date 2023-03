Clap de fin pour la cellule Covid

La cellule de veille Covid va cesser ses activités. Le Gouvernement jurassien a récemment décidé de la fermeture des hotlines, du dépistage et du centre de vaccination, selon une information communiquée vendredi. La mesure sera officiellement effective le 31 mars. Les activités de dépistage sont toutefois déjà stoppées depuis fin février, la demande étant quasi nulle depuis la décision de la Confédération de ne plus rembourser les tests. Le centre de vaccination a lui fermé ses portes jeudi. L’État jurassien précise qu’il reste responsable de différentes tâches, notamment la coordination de la vaccination Covid dans les pharmacies et cabinets médicaux partenaires. /comm-alr