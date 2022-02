Quentin Juillard champion de Suisse de bobsleigh

Après un titre de vice-champion d’Europe juniors de bobsleigh en janvier, Quentin Juillard s’est adjugé une récompense au niveau national. Le pousseur jurassien a remporté les Championnats de Suisse de bob à 4 ce dimanche à St-Moritz. Sur la piste grisonne, le quatuor du pilote Michael Vogt a terminé à la première place, 23 centièmes devant son plus proche poursuivant. Quentin Juillard a indiqué à RFJ qu’au départ, il ne devait pas figurer dans l’équipe. Mais un pousseur est tombé malade et l’Ajoulot a été appelé pour le remplacer. Ce dernier, pour qui c’était la dernière échéance de la saison, peut donc partir en vacances avec le sourire aux lèvres et le sentiment du devoir accompli. /nmy