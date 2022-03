Quentin Juillard intègre un nouvel équipage

Quentin Juillard poussera pour Cédric Follador dès la saison prochaine. Le Jurassien a intégré l’équipage du pilote grison de bobsleigh pour donner un nouvel élan à sa carrière. Après trois saisons disputées avec le Team du Chaux-de-Fonnier Yann Moulinier, « j’avais besoin de nouveaux objectifs, de prendre l’air, de voir autre chose aussi », explique le Bruntrutain. Quentin Juillard connaît déjà son futur pilote puisqu’il a participé à la Coupe du Monde à La Plagne en 2020 avec le Grison.





Coupe du Monde et JO en ligne de mire

La décision du vice-champion d’Europe juniors et champion de Suisse en bob à 4 repose aussi sur les bons résultats décrochés cette saison en Coupe d’Europe par son nouveau coéquipier. Cédric Follador est notamment monté deux fois sur le podium, 2e et 3e à Lillehamer en bob à 2. « Comme Cédric fait partie des 25 meilleurs pilotes mondiaux, il s’est assuré une place en Coupe du Monde l’hiver prochain. Je risque donc d’y être aussi. C’est une superbe nouvelle », se réjouit le Jurassien. Son contrat le conduira jusqu’en 2026, année durant laquelle les Jeux olympiques auront lieu à Milan et Cortina d’Ampezzo. Quentin Juillard espère sans doute être dans le bon bob pour glisser jusqu’aux JO transalpins. /nmy