« Je m’entraîne avec » le Hornuss Club Tramelan

Une canne souple en fibre de carbone, un puck en plastique compressé et des palettes en bois. On ne réinvente pas le hockey sur glace, non. C’est le matériel nécessaire pour faire du hornuss. Un sport traditionnel suisse qui n’a qu’un seul club en Romandie, à Tramelan. C’est dans un champ à la sortie des Reussilles que Lydiane Guenat s’est rendue pour assister à l’entraînement :