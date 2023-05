Un terrain de padel à Courtedoux

Une offre pour combler un manque d’attrait

« On est un petit club, mais on a toujours voulu aller de l’avant », explique le président Claude Cortat. « Il faut avouer qu’il y a un manque d’intérêt pour le tennis et on a du mal à attirer de nouveaux membres dans notre société », déplore-t-il. C’est pourquoi, avec son comité, ils ont décidé de se lancer dans ce projet, même si la plupart d’entre eux n’ont jamais véritablement pratiqué ce sport. « On ne sait pas trop quel sera le succès, mais cela permettra de toute façon à nos membres de jouer », raconte Claude Cortat qui ajoute que cette offre vise toutes les personnes intéressées.