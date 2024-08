Des supporters jurassiens derrière Angelica Moser

Angelica Moser en quête d’une nouvelle médaille pour la Suisse... et un peu pour le Jura. La Zurichoise qui habite Courrendlin, championne d’Europe de saut à la perche il y a deux mois à Rome, fera partie des favorites ce mercredi soir lors de la finale qui débutera à 18h15 aux Jeux olympiques de Paris. Elle tentera de profiter de l’absence de la numéro 1 mondiale britannique Molly Caudery qui n’a pas réussi à se qualifier. Une dizaine de membres de la FSG Alle assiste en ce moment aux JO. Parmi eux, Charlotte Heusler, qui a pu encourager Angelica Moser lors des qualifications au stade de France. « Le stade était rempli (…) à chaque saut, on se levait, on faisait aller les drapeaux suisses, jurassiens et les pancartes. On essayait qu’elle nous voit, on criait fort », raconte Charlotte qui a déjà eu l’occasion de croiser Angelica Moser au stade d’Alle notamment. Avec le slogan « Angelica fait briller le Jura », pas de doute que l’habitante de Courrendlin aura le canton avec elle pour viser la médaille olympique. /mmi